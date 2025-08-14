Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bir olayda bir sanığın ailesinin, Lefkoşa Rum kesiminde görev yapan bir savcıya hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, uyuşturucu bulundurma ve bir polis memurunu tehdit etme şüphesiyle tutuklu bulunan 21 yaşındaki bir genç hakkında yapılan talebin reddedildiği temyiz mahkemesinin dünkü kararının ardından, gencin annesinin davaya bakan savcıya sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu yazdı.

Olayla ilgili olarak polise haber verildiğini yazan gazete, polisin, gencin annesinin savcıyı takip ederek kendisini tehdit ettiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu yönünde bir tanıklığa sahip olduğunu belirtti.

Gazete olayla ilgili olarak karakola ifade verildiğini, ancak dün akşama kadar bir tutuklama olmadığını ekledi.