Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında sanal yollarla dolandırıcılık yapan kişilerin elde ettikleri para miktarının 23 Milyon Euro olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Rum polisine dayandırarak verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta sanal dolandırıcılık mağdurlarının sayısının her geçen yıl arttığını yazdı.

Gazete, dolandırıcıların sosyal medya, sahte elektronik postalar ve mesajlar gönderme gibi yöntemlerle 2023 yılında elde ettikleri yasadışı para miktarının 23 milyon olduğunu, 2024 yılı rakamlarının ise henüz netleşmediğini yazdı.

Sanal dolandırıcıların genelde Asya ülkelerinde olduklarının tespit edilmesine karşın Rum makamların bu ülkelerin makamlarından yanıt alamadıklarını da vurgulayan gazete, bu yıl Temmuz ayında sanal dolandırıcılık sebebiyle çalınan paranın 3 milyon Euro’ya ulaştığını da aktardı.