Birleşmiş Milletler'in (BM) devam eden likidite sıkıntısı yüzünden bütçesinde yüzde 20 kesinti yapıldığı, bunun, Kıbrıs’taki BM İyi Niyet Misyonu'nu belirgin şekilde etkilediği, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilci Ofisi’ndeki personelin yüzde 30 azaltılacağı, bu durumdan BM Barış Gücü’nün de sorun yaşamasının beklendiği haber verildi.

Politis “BM ve Kıbrıs’taki Barış Gücü Misyonunu Buduyorlar… Halen Personelin Yüzde 30 Azaltılması Önerildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde bugün Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Ofisi’nde çalışan 20 personelden 7’sinin (yüzde 30) gideceğini ya da görevden alınacağını, bunun da Genel Sekreter’in yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin işini çok zorlaştıracağını yazdı.

Habere göre Kıbrıs’taki bir BM kaynağı durumun trajik olduğunu belirterek “Bütçemiz ağustos sonuna kadar yüzde 70 azaltıldı, sonrasında elektrik ve su ödemek zorundayız. Daha çok da Kıbrıs’taki liderler ve 3 garantör güç ile istişare görevimizi yürütmek zorundayız. İki toplum arasındaki sorunların çözümü için çalışan 13 teknik komitenin işleyişine ne olacağını da bilmiyoruz.” dedi.

Kaynak, İyi Niyet Misyonu Ofisi'nin her komite için, teknik komitelerin toplantıları ve ajandalarının belirlenmesi için bir kişi bulundurduğunu, bazı komitelerin koordinatör gerektirdiğini, diğer bazılarının, katılan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki kimya nedeniyle koordinatöre gerek duymadığını da söyledi.

Bir Rum diplomat Birleşmiş Milletlerin mali sorununun çok büyük olduğunu ancak Kıbrıs’taki Barış Gücü’nü şimdilik etkilemiyor göründüğünü çünkü gücün 55 milyon dolara dayanan giderlerinin yaklaşık yüzde 45’inin Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından karşılandığını söyledi. Rum diplomat, Türk tarafının, Kıbrıslı Türklerin güvenliğinin Türk Barış Kuvvetleri tarafından sağlanıyor olması nedeniyle BM Barış Gücü’ne herhangi bir maddi katkı yapmadığını ekledi.

Kıbrıs’ta ileriki aylarda perde gerisi diplomasi, siyasi analiz, güven yaratıcı eylem olanakların düşük olacağına, iki toplumlu inisiyatiflere veya müzakerelerin yeniden başlaması için zemin hazırlığına desteğin asgari seviyeye düşeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu daralırsa bunun Güney Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ve diğerleri tarafından BM’nin Ada’daki varlığının ve ilgisinin azalma sinyali olarak algılanacağı, bunun da Kıbrıs sorunu açısından çok da olumlu olmayacağı görüşü ortaya konuldu.

BM ekonomisinin öngörüldüğü gibi 2026’da kötüleşmesi halinde BM Barış Gücü’ne ne olacağını sorgulayan gazete, emekliye ayrılan Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Ada’dan gidişi öncesinde verdiği bir röportajda “Barış Gücü olmadan Kıbrıs’ta çatışma olacak” dediğini hatırlattı.

Haberde Stewart’ın yerine ilk başta bir kadın önerildiyse de atanması en baskın olan kişinin Khassim Diagne olduğunu, adının birkaç hafta önce Ada’daki iki tarafa iletildiği ve olumlu cevap alındığı, 3 garantörün cevabının beklendiği kaydedildi. Fikir değişikliği olmazsa Diagne’nin ağustos sonunda adının, Kıbrıs’taki Özel Temsilci olarak ilan edileceği kaydedildi.