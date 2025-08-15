Pile’deki kiralık araç şirketinin güvenlik görevlisine ateş açıldı, park yerindeki 4 araç kundaklandı. Rum polisi bu olayın, son bir ay içerisinde Pile ve “Dromolakşa”daki (Mormenekşe)i iki cinayete teşebbüs ve Oroklini’deki ateş açma olayı ile bağlantısını araştırıyor.

Fileleftheros “Yeni Organize Suç Saldırısı” başlıklı haberinde Pile’deki araç kiralama şirketine saldırının dün(perşembe) gününün ilk saatlerinde meydana geldiğini yazdı.

Habere göre şirket önüne gelen bir araçtan, birinin elinde silah diğerinin elinde bidon bulunan iki kişi indi. Silahlı kişi, şirketin güvenlik görevlisinin bulunduğu ofise bir el ateş etti, mermi görevlinin hemen yanındaki bina kolonuna isabet etti. Güvenlik görevlisini silah zoruyla yere yatırdıktan sonra park yerine giren kişiler 4 aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında olay yerinde inceleme yapan ve kanıt toplayan polis bu olayın 8 Ağustos’ta Oroklini’de 25 yaşındaki kişiye ait araca ateş açılması, 31 Temmuz’da Mormenekşe’de 47 yaşındaki kişiye, bisiklet sürdüğü sırada arkasından ateş açılması ve 14 Temmuz’da Pile’de 49 yaşındaki kişiye, 12 yaşındaki kızının da bulunduğu araçtan indiği anda ateş açılması olayı ile bağlantısını araştırıyor.