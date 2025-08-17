BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in büyük Limasol yangını sebebiyle kısa süre önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak destek beyan ettiği ve ikilinin görüşmesinde Kıbrıs sorununun da ele alındığı belirtildi.

Fileleftheros “Holgin İle Görüştü, Kendisini New York’tan Önce Bekliyor” başlıklı haberine göre, Hristodulidis’in Holguin’e, New York’taki BM Genel Kurulu öncesinde Ada’ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin olumlu olacağını söyledi.

Gazete, New York’ta yapılan gayriresmi genişletilmiş görüşmesi sonrasında yapılanların gözden geçirilmesi için bir üçlü görüşme gerçekleştirilmesine karar verildiğini hatırlattı.