KKTC’de sosyal konut adı altında 6 bin 500 ev inşa edileceği, bu eylemin Türkiye tarafından finanse edilen ve “mülkiyet ile toprak başlıklarını etkisizleştirmeyi amaçlayan” bir eylemi olduğu iddia edildi.

Fileleftheros, “Sosyal Çehreli Yeni Atilla – İşgal Bölgelerinde Binlerce Yeni Konut İnşaatı Planları” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, KKTC’de inşası planlanan sosyal konutlar konusuna geniş yer verdi.

Gazete, Türkiye’nin KKTC’de sosyal konutlar inşa etme planına geniş yer verirken, KKTC’deki ev sorununu çözme amacını taşıyor gibi görünse de bu evlerin, daha önce toprak ve mülkiyet konusuna dahil olan bölgelerde inşa edileceklerinden, hedefin, toprak ve mülkiyet konusunu “öldürmek” olduğunu öne sürdü.

Sosyal konut projesinin 2020 yılında 3 bin 500 ev inşası duyurusuyla başladığını ancak bu sayının, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın girişimiyle değişerek 6 bin 500’e yükseldiğini belirten gazete, Başbakan Ünal Üstel’in bu konudaki açıklamalarına da yer verdi.