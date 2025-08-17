İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret sonrasında maruz kaldığı baskılar sebebiyle Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği’nden istifa etmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “Afzal Khan İşgal Bölgelerine Gerçekleştirdiği Ziyaret Sonrası İstifa Etti – Ziyaretinin Kişisel Olduğu Konusunda Israrcı” başlığı altında verdiği haberinde İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan’ın KKTC ziyareti sonrası Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden istifa ettiğini yazdı.

Khan’ın istifası konusunda yaptığı açıklamada “ziyaretinin kişisel olduğunu” söylediğini de belirten gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise Khan’a yönelik baskılara “sert tepki gösterdiğini” aktardı.

Gazete, Tatar’ın açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

- Rum Dışişleri Bakanlığı ve Rum diaspora dernekleri istifadan memnun

Gazete haberinin devamında ise, Rum Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışında örgütlü Rum dernek ve birliklerinin ise, Khan’ın istifa kararından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Khan’ın KKTC ziyareti ve Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmenin “kabul edilemez ve kışkırtıcı eylemler oldukları” iddia edilirken, Khan’ın Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden istifa etmesinin ise “önemli bir gelişme olduğu” öne sürüldü.

Öte yandan Rum “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis tarafından yapılan açıklamada, Khan’ın KKTC ziyaretinin “kabul edilemez olduğu” iddia edilirken istifa kararının ise memnunlukla karşılandığı vurgulandı.