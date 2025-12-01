(Kamalı Haber)- Mali polisin yürüttüğü rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Canseç, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme, zanlının 150 bin TL nakit teminat yatırmasına,3 kefilin 2’er milyon TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-vücut yapmasına emir verdi.

Mahkemede Mali Şube’de görevli müfettiş Muavini Namık Kemal Baz zanlının “rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlilerinin iltimas karşılığında para alma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı Salih Canseç'in 11 Kasım 2022-20 Kasım 2023 tarihleri arasında ihalelere katılacak 5 şirkete hukuka aykırı bir şekilde ihale öncesinde ihaleyle ilgili bilgi vererek, bu şirketlerden 510 bin TL ve 2 bin 500 sterlin aldığını söyledi.

Polis, Canseç’in 2025 yılı içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi için açılan bir ihaleye katılan bir firmaya ihaleden çekilmesi halinde kendilerine para verileceğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının MİK tarafından çıkılan bir ihalede, ihaleye katılan 2 firmanın sahiplerine, ihaleye katılan “başka bir iş insanının kendilerine para vereceği” teklifiyle ihaleden çekilmelerini teklif ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 150 bin TL nakit teminat yatırmasına,3 kefilin 2’er milyon TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-vücut yapmasına emir verdi.