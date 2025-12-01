(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçundan tutuklanan Ahmed Atıf Khalil Farah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru, 28 Kasım 2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Ortaköy’de devriyede bulunan bir polis ekibi tarafından yol kenarında park halinde bulunan kapısı açık çalışır vaziyetteki aracın yanına durarak araç içerisinde bulunan Waleed Salah Walid Al-Saheb’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, 29 Kasım tarihinde zanlının evinde yapılan aramada apartmanın bodrumunda bulunan kova içerisinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, Waleed Salah Walid Al-Saheb'ten izahat istendiğinde hem üzerinde bulunan hem bodrumda bulunan maddelerin ev arkadaşı olan zanlı Ahmed Atif Khahl'e ait olduğunu beyan etmesi üzerine zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı Ahmed Atif Khahl'in 30 Kasım tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.