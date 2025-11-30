(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında faaliyet gösteren DutyFree dükkanından Mart 2017 tarihinde içki, sigara ve gözlük hırsızlığı yaptığı gerekçesi ile hakkında yapılan şikâyet üzerine aleyhine tutuklama emri alınan zanlı Mehmet Ceyhan Dölek ülkeye giriş yaparken tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hülya Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Debreli, huzurda bulunan zanlı Mehmet Ceyhan Dölek’in Ercan havalimanında meydana gelen "sirkat" suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis, 14-18-25 Mart 2017 tarihlerinde Ercan Havalimanında faaliyet gösteren Adem Kanerler isimli iş yerinde 2 adet 34 euro değerinde Jack Daniles marka, 1 adet 255 euro değerindeki Rayban marka güneş gözlüğü 17 euro değerinde Jack Daniles marka içkiyi, 1 adet 22.5 Euro değerindeki kent Black marka karton sigarayı, 1 adet 17 Euro değerinde Jack Daniles marka içkiyi ve 3 adet toplam 697 euro değerindeki rayban marka güneş gözlüğünü sirkat edip KKTC'den çıkış yaptığının tespit edilmesi üzerine derdest emri gereği aranmakta olan şahıs ilan edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 29 Kasım 2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Debreli zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının davasında hazır olması maksadı ile yasal statüsünü de dikkate alarak 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.