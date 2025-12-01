(Kamalı Haber)- Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında teminatla serbest bırakılan "Juju butik" sahibi Fatma Ünal, Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı.

Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal'ın davası itham ve PI için 12 Aralık 2025 tarihine, saat 11.00'e ertelendi. Güzelyurt Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Nuray Necdet'in huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı adına Savcı Damla Güçlü ile Fatma Ünal'ı temsilen Avukat Doğa Zeki de hazır bulundu. Duruşmada Savcı Damla Güçlü, davayı PI olacak şekilde yürütme niyetinde olduklarını söyledi.

Avukat Doğa Zeki, davanın PI şeklinde ilerlemesine itiraz etmediklerini, ancak bu aşamada dosyaları incelendiğinde davanın Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olmadığı iddiasında bulundu. Davaya konu "Resmi Sahte Belge Düzenleme" suçlamasının kendilerini bağlamadığını savunan Zeki, iddia edilen suçun niteliğinin ağır cezalık olmadığını ileri sürdü. Savcı Damla Güçlü, soruşturmanın sadece sahte diploma olarak tek bir evraktan oluşmadığını, sahte transkript, sahte tez ve sahte not kaydı suçlamalarının da bulunduğunu belirtti.

Savcı Güçlü, davanın ağır cezalık olduğuna dikkat çekti. Fatma Ünal'ın davası itham ve PI için 12 Aralık 2025 tarihine, saat 11.00'e ertelendi. Fatma Ünal'ın aleyhine "Resmi Evrak Sahteleme", "Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlarından 12 ayrı dava bulunuyor.