(Kamalı Haber) - Demirhan'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Kıbrıslı Rum Kyrıakou Georgıou mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Doğukan Aytekin olguları aktardı. Polis, 28 Kasım 2025 Tarihinde saat 13:00 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde zanlının market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 668,18 TL olan 3 adet Dove Beauty marka sabunları, 2 adet Cadbury Dairy Milk marka çikolataları ve Marob marka 12’li bıçak setini alıp çantasına koyup ödeme yapmadan kasa bölümünden ayrılmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, çantasında yapılan aramada çalınan ürünlerin bulunarak, emare alındığını belirti. Polis memuru, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yaşadığını, KKTC’de bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise özür diledi ve istemeyerek bu suçu işlediğini ifade etti. Hasta olduğunu söyleyen zanlı doktora götürülmeyi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının tutuklu yargılanmak üzere 5 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine, öncesinde ise devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.