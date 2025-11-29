(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Mir Kalender Ay mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Lefke Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Mehmet Özdemir mahkemeye olguları aktardı. Polis 29.11.2025 tarihinde saat 00:10 raddelerinde Gemikonağı Şht Salahi Mehmet Sokak üzerinde Lefke Karakol Amirliğinin araçlı devriye ekibinin, devriyede bulunulduğu bir esnada yolun sol tarafından gitmesi gerekirken yolun sağ tarafından giderek, ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanarak tehlikeli sürüş yapan MS 231 plakalı Volkswagen marka salon aracın devriye ekiplerinin kontrol amaçlı durdurduklarını söyledi.Polis,araçda yapılan kontrolde konu araç sürücüsünün Yeşilyurt'da sakin Mir Kalender Aybolduğunu ve yapılan muhaceret kontrolünde 26.10.2025 tarihinden itibaren toplamda 34 gün yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının ifadesinde öğrenci olduğunu söylediğini kaydeden Polis tüm hususları araştırmak amacıyla 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi