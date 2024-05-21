Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Metehan Kara Giriş Kapısı’nda sahte Almanya pasaportlarıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Hasan Duman,oğlu D.B.D.(E-17) ve suçla bağlantılı tutuklanan Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan bugün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan birinin yaşının 17 olmasından dolayı kapalı oturum gerçekleştirildi. Kapalı oturumda iddialar aktarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındı.

Elde edilen bilgilere göre; 20.05.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY bölgesine geçmek maksadıyla Hasan Duman ve oğlu D.B.D.(E-17)’nin, tasarruflarında bulundurdukları önceden Türkiye’de Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan aracılığı ile temin ettikleri sahte olarak düzenlenmiş Almanya kimlik kartlarını, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Zanlılar sınır kapısında suçüstü yakalandı. Baba ile oğlunun tutuklanmasının ardından suçla bağlantılı olan Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan da yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alındı.