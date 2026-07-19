Dikmen’de, evinde arama yapılan bir kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün Dikmen’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.K’nin (E-55) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren birçok kağıt parçası ile ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. M.K tutuklandı.

-Gazimağusa'da tabanca bulundu

Gazimağusa’da, Polis ekipleri tarafından bugün saat 01.00 sıralarında, B.Ö’nün (E-28) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda bulundurduğu toplu tabanca ile çeşitli çaplarda 30 canlı tabanca mermisi bulundu. B.Ö tutuklandı.

-Haspolat'ta kavga ve rahatsızlık

Haspolat Sanayi bölgesinde dün gece saat 20.30 sıralarında bir işletmenin önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu B.G. (E-48) tasarrufunda bulundurduğu demir sopayı, S.G.(E-37), H.Ö.(E-42) ve A.E’nin (E-27) üzerlerine doğru salladıktan sonra, şahıslar birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak kavga etti ve yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İskele'de sarhoşluk ve rahatsızlık

İskele’de kamuya açık sahil yürüyüş yolunda, önceki gün alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren U.E (E-22) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Zümrütköy'de araç yangını

Zümrütköy’de Yasemin Caddesi üzerinde, dün, saat 08.00 sıralarında, seyir halindeyken EN 325 plakalı salon araçta muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın sonucu, söz konusu aracın iç kısmı, tüm kaportası, arka sol lastiği ve motor bölümündeki plastik aksamlar yandı, çıkan ısıdan dolayı ise tüm camları patladı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.