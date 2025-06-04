(Kamalı haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi evrak sahteleme”, “Sahtekarlıkla kredi ve kayıt temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı İsmail Kaya yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nezvat Gün mahkemede olguları aktardı.

Gün, 2019 yılında Bukka Foot Trading Ltd. İsimli işletmenin ortaklarından olan zanlının bir yıllık kira sözleşmesini, on yıl olarak sahteleyip, Kalkınma Bankası’ndan kredi çektiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının M.O.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2025 tarihinde bu suçu işlediğinin tespit edildiğini, önceki gün Lefkoşa’da yakalandığını belirtti.

Nevzat Gün, soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu kira sözleşmesinin emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan el yazı örneği alındığını, cep telefonunun ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, 8 ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.