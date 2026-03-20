Lefkoşa’da sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme ile Demirhan’da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili toplam 7 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 13 Mart’ta Lefkoşa’da Y.E. (E-40), Ortaköy’deki dairesinde, G.B. (K-26) ile S.B.’nin (E-25) kiracı olmadıkları halde oturma izni alabilmeleri için B.Ç. (E-42), M.B. (K-49) ve G.J. (K-46)’nin aracılığıyla sahte kira sözleşmesi düzenlediği, S.B.’nin ise bu belgeyi Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’nde ibraz ederek tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantılı tüm şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

-Demirhan’da hırsızlık

Öte yandan, dün saat 14.00 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette, satışa sunulan toplam 4 bin 279,50 TL değerindeki muhtelif kozmetik ürünlerini çaldığı tespit edilen E.Ş. (E-59) tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.