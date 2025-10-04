(Kamalı Haber)- Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan, Gürcü uyruklu Batuhan Drichel, Skender G. Seljmani ve Samuel Seljmani yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ülkeye ilk kez piatella türü uyuşturucu madde ithal eden, ayrıca sahte kimliklerle ev kiraladıkları ortaya çıkan zanlıların tutuklu yargılanmasına karar verilirken, Drichel’in Almanya’da işlediği silahlı saldırı suçu nedeniyle Europol tarafından arandığı öğrenildi. Mahkemede olguları aktaran polis memuru Adnan Kardeşler, 23.09.2025 tarihinde saat 21.30'da Dr. Fazıl küçük Caddesi Girne'de şüpheli olarak görülen KSS 239 plakalı aracın durdurularak, sürücü Batuhan Drıchel ve araçta yolcu olarak bulunan Skender Gian Seljmanı'nin huzurunda yapılan aramada konu araç içerisinde 165 miligram ağırlığında hintkeneviri ve sentetik Cannabinoid türü kanunsuz uyuşturucu madde içeren piatella türü kanunsuz uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınıp her iki zanlının da suç üstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, aynı gün zanlıların beraber kalmakta olduğu, Şht. Orhan Durusoy Sokak üzerinde bulunan ikametgahlarında yapılan aramada; ikametgahın mutfak kısmında bulunan davlumbaz içerisinde 77 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve yine aynı yerde üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet metal yemek kaşığı bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Polis, Samuel Seljmanı'nin bel çantası içerisinde ise 1 gram 706 miligram ağırlığında hintkeneviri ve sentetik Cannabinoid türü kanunsuz uyuşturucu madde içeren piatella türü kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Kardeşler, yine aynı gün 3 zanlının da ortak kullanımında bulunan ikinci bir adresleri olan İzzet Pamukoğlu Sokaktaki ikametgahlarında yapılan aramada; 4 gram 219 miligram ağırlığında hintkeneviri ve sentetik Cannabinoid türü kanunsuz uyuşturucu madde içeren piatella türü kanunsuz uyuşturucu madde, içerisinde 61 miligram ağırlığında hintkeneviri uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet öğütücü, yine aynı yerde üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet plastik yemek kaşığı ve hassas terazi, bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların kiracı olarak kaldığı ikametgahın sahibinden yapılan soruşturmada; zanlıların Alman kimliğine bürünerek, kimlikleri üzerinde bulunan resimleri dijital ortamda değiştirip 21.09.2025 tarihinde bir kira sözleşmesi yaparak konu evrağı sahteleyip tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC ile yasal bağları bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.