Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen “sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan gümrük komisyoncusu Tunahan Yıldırımlar bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün, zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis memuru, zanlının 2 Temmuz 2024 tarihinde, A.U.'dan, yurtdışı taşımacılığı yapmak amacı ile kiraladığı ve bir banka adına rehin bulunan ND 249 plakalı tır çekici aracın KKTC'den çıkışını sağlamak için banka tarafından KKTC Motorlu Araçlar Dairesi Müdürlüğü'ne yazılan izin belgesi üzerindeki izin geçerlilik tarihlerinin olduğu kısımda değişiklik yaparak, izin süresini uzatıp konu evrakı sahteledikten sonra, tır çekici aracın şoförlüğünü yapmakta olan N.Ç'ye vererek tedavüle sürüp, konu aracın Girne Limanından KKTC dışına çıkış ve giriş yapmasını sağladığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklandığını, suç unsuru sahte evrakın emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu ve aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının telefonunun emare alınarak, DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının 12 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru Gün, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 20 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2kişinin 400’er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.