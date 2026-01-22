Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan zanlı F.Ü., bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Tanıkların dinlenmeye devam edildiği duruşma, 26 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve zanlı Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada iddia makamının bir tanığı daha dinlendi ve mahkemeye LOG kayıtlarını içeren bir emare sunuldu. Davayla ilgili tanık sayısı ise üçe yükseldi.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmanın 26 Ocak Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.