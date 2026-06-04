Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında bilimsel, kültürel ve eğitsel alanlarda bilgi ve deneyim alışverişi ile ortak çalışma yapılmasını öngören işbirliği protokolü imzalandı.

LTB'den verilen bilgiye göre, protokol LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi tarafından Arabahmet Kültür Evi’nde imzalandı.

Protokol kapsamında; ortak araştırmalar, mekan paylaşımı, karşılıklı ilgi alanlarını kapsayan etkinliklere katılım gibi faaliyetler, LTB himayesinde kurulan düşünce, kültür, sanat ve arşiv merkezi ARKHE tarafından yürütülecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, UKÜ'yle her zaman dayanışma içinde olduklarını, imzalanan protokolün iki kurum arasındaki dayanışma açısından değerli olduğunu belirtti.

Harmancı “Şehrin önemli parçalarından bir tanesi olan üniversitelerin kaldıraç gücünü, şehirlerin yönetiminde de kullanabilmek bizler için önemlidir. Bilimin, kültürün ve sanatın gelişebilmesi için üniversitelerdeki insan potansiyeli ile şehri birleştirebilmemiz çok önemli." dedi.

ARKHE'nin bağımsız, kendi üretimini yapabilen, kendi yönetim kurulu olan bir organizasyon olduğunu ifade eden Harmancı, şöyle konuştu:

"ARKHE Kısa sürede de şehir adına önemli faaliyetlerde bulundu. Eklektik Manifest ile başlayan süreç Bienal Lefkoşa deneyimi ile zenginleşti. Bunların hepsi aslında şehir için yeni ve bizler içinde öğretici uygulamalardı. Şimdi yine bellek üzerine çalışmaları yoğunlaştırmak istiyoruz. Bu alanda da ÜKÜ’nün varlığı bizler için çok değerli ve önemli. Burada yapacağımız iş birlikleri, şehrin hem geçmiş belleğine hem geçmişten ödünç aldığımız mirasa büyük katkı sağlayacaktır.”

-Çelebi

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ise, sanatın toplumla buluşmasını sağlayan merkezlerin Kıbrıs için büyük önem taşıdığını belirterek, iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İmza töreninde rektör Yardımcısı Cem Tanova ve Arkhe Direktörü Halil Duranay, LTB Belediye Meclis Üyesi ve Arkhe Yönetim Kurulu üyesi Özlem Ünsal, LTB yöneticileri ile UKÜ yetkilileri de hazır bulundu.