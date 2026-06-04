Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Malatya temasları kapsamında İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, etkinlikte, eğitimci olarak bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, üniversitelerin sadece bilgi üreten kurumlar değil, toplumun geleceğini şekillendiren merkezler olduklarını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, ödül törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Ayhan, Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nüsret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu Başkanı Ahmet Bayduz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yılda bir kez gerçekleştirilen törende, toplumsal katkı, bilim, iyi eğitim uygulamaları, lisansüstü tez, personel başarı ve öğrenci ödülleri sahiplerini buldu.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen törenin bilimin, eğitimin ve toplumsal katkının önemini bir kez daha hatırlattığını belirterek, ödüllerin geniş bir yelpazeyi kapsamasının üniversitenin güçlü vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.

KKTC’nin bir üniversite adası olduğunu hatırlatan Öztürkler, KKTC’nin yükseköğretim kurumlarıyla bölgesinde cazibe merkezi haline geldiğini ve binlerce öğrenciye ev sahipliği yaparak uluslararası bir eğitim adası kimliği kazandığını vurguladı.

Öztürkler, İnönü Üniversitesi’nin düzenlediği törenle KKTC’deki üniversitelerin çalışmalarının ortak bir vizyonu paylaştığını, aynı zamanda bu bağın bilime, eğitime ve toplumsal gelişime katkı sağladığını ifade etti.

Ödül alan tüm isimleri de tebrik eden Öztürkler, başarılarının gençlere ilham olacağını ve üniversitelerin bilim ile eğitim yolculuğuna ışık tutacağını söyledi.

Öztürkler, daha güçlü, üretken ve aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.