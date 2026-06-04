KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nın uygulanmasını talep etti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, tütün ürünlerine ilişkin yasaya uymayan yerleri Sağlık Bakanlığı nezdinde kınadı.

Restoranlarda yasaya uyulurken gazinoculuk sektöründe uyulmadığını da aktaran Işık, gazinolarda tütün ürünlerinin promosyon olarak dağıtılmasını da eleştirdi. Işık, Kıbrıslı Türklerin tütün tüketimi noktasında Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda olduğunu da belirtti.

Işık, Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nın para cezası ve cezai müeyyideleri ile birlikte “sulandırılmadan” uygulanmasının önemine vurgu yaparak, kapalı ve açık alanlarda sigara içilmesine yasa kapsamında müdahale edeceklerini de söyledi.