Polis Genel Müdürlüğü’nün "turizm polisi" uygulamasında görevli ekipler, turizm sezonunun başlamasıyla sahadaki yerini aldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, güvenli turizm anlayışı doğrultusunda faaliyet gösteren turizm polisleri, halkın ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu İskele Makenzi Plajı, Lefkoşa Surlariçi ve Girne Antik Liman bölgelerinde görev yapacak.

Yabancı dil ve ilk yardım eğitimi alan turizm polisleri, görev bölgelerinde yaya ve bisikletli devriye yaparak turistlerin ve vatandaşların güvenliğinin artırılmasına, kamu düzeninin korunmasına ve ihtiyaç duyan ziyaretçilere rehberlik desteği sunulmasına katkı sağlayacak.

İlerleyen dönemde Gazimağusa bölgesinde hayata geçirilerek daha geniş alana yayılması hedeflenen turizm polisi uygulamasının ülkenin güvenli turizm vizyonunun önemli unsurlarından biri haline getirilmesi amaçlanıyor.