2 Biontech aşısı arasındaki en iyi süre 8 hafta

İngiltere'de aşılamanın ilk döneminde, 12 haftalık bir ara uygulanıyordu. Tavsiye ise 3 haftalık bir ara uygulanması yönündeydi.

Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, Bağışıklık ve Aşılama Ortak Komisyonu'nun tavsiyesi ile iki aşı arasını 8 haftaya indirdiklerini hatırlattı ve bu araştırmanın kararlarını desteklediğini söyledi.

Araştırma, farklı aralıklarda birinci ve ikinci aşılarını olan 503 sağlık çalışanı üzerinde yapıldı.

Bu grubun, Alfa virüsün İngiltere'de yaygın olduğu 2020 sonu, 2021 başında aşılandığı da açıklandı.

Değerlendirmeye alınan sağlık çalışanları ikinci aşıyı olduktan 1 ay sonra kanlarındaki antikor değerleri ölçüldü.

Elde edilen bulgular şöyle sıralandı:

“Kısa ya da uzun aralık verilse dahi, BioNTech aşısı güçlü bir koruyuculuk sağlıyor.



Antikor seviyeleri ilk aşı sonrası düşse de T hücresi adı verilen farklı tür bağışıklık hücresi yüksek kalmaya devam ediyor.”

Araştırmayı yapan ekibin iki liderinden biri olan Oxford Üniversitesi'nden Profesör Susanna Duanchie, iki doz aşının daha iyi olduğunu söyledi ve "Sekiz haftalık ara en iyisi" dedi.

Newcastle Üniversitesi'nden Doktor Rebecca Payne de, araştırmanın, iki aşı ile koronavirüse karşı en güçlü korumanın sağlandığını gösterdiğini söyledi.

İngiltere'de aşılama ile ilgili veriler, tek dozun dahi, hastaneye yatış verilerini düşürdüğünü gösteriyor.

Hükümet destekli bu araştırma, henüz farklı uzmanlar tarafından değerlendirilmedi.



