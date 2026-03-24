Yüksek düzeyde alkol tüketimi, içki türünden bağımsız olarak daha kötü sağlık sonuçlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak yeni araştırmalar, düşük ve orta düzeyde tüketimin etkilerinin insanların ne içtiğine bağlı olabileceğini gösteriyor.

Distile içkiler ve bira daha yüksek ölüm riskiyle bağlantılı bulunurken, şarap daha düşük riskle ilişkilendirildi.

Örneğin, ölçülü miktarda şarap içenlerde kardiyovasküler nedenli ölüm riski yüzde 21 daha düşükken, diğer alkol türlerinin düşük düzeyde tüketimi bile riski yüzde 9 artırıyordu.

Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin Yıllık Bilimsel Oturumu'nda sunulacak bulgular, 2006-2022 yılları arasında UK Biobank veritabanına kayıtlı, İngiltere'den 340 binden fazla yetişkinden elde edilen verilere dayanıyor.

Katılımcılar, saf alkolün gram cinsinden günlük ve haftalık miktarına göre gruplandırıldı ve ortalama 13 yıldan uzun süre boyunca takip edildi.

Hiç içmeyen ya da nadiren içenlerle karşılaştırıldığında, ağır içicilerin herhangi bir nedenden ölme olasılığı yüzde 24, kanserden ölme olasılığı yüzde 36, kalp hastalığından ölme olasılığı ise yüzde 14 daha yüksekti.

Düşük ve orta düzeyde tüketimde şarap, bira veya elma şarabına göre daha düşük ölüm riskiyle ilişkilendirildi.

Daha düşük tüketim düzeylerinde ise alkol türüne göre farklılıklar ortaya çıktı. Distile içki veya bira içmek daha yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirilirken, aynı düzeyde şarap tüketimi daha düşük riskle bağlantılıydı.

Chen, "Bu sonuçlar genel nüfustan elde edildi ve kronik hastalıkları veya kardiyovasküler rahatsızlıkları olan kişiler gibi bazı yüksek riskli gruplarda riskler çok daha yüksek olabilir," dedi.

Şöyle devam etti: "Bulgularımız, düşük ve orta düzeyde alkol tüketimine ilişkin daha önceki çelişkili kanıtları netleştirmeye yardımcı oluyor. Bu sonuçlar, alkolün sağlık risklerinin yalnızca tüketilen miktara değil, aynı zamanda içecek türüne de bağlı olduğunu vurgulayarak kılavuzların daha hassas hale getirilmesine katkıda bulunabilir."

Araştırmacılar, söz konusu farklılıkların, şarapta bulunan polifenoller ve antioksidanlar gibi bileşiklerin yanı sıra daha geniş yaşam tarzı etkenleriyle açıklanabileceğini belirtti.

Şarap genellikle öğünlerle birlikte ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip kişiler tarafından tüketilirken, bira ve distile içkiler daha çok düşük kaliteli beslenme biçimleri ve diğer risk faktörleriyle ilişkilendiriliyor.

Chen, "Birlikte ele alındığında bu etkenler, alkol türünün, nasıl tüketildiğinin ve buna eşlik eden yaşam tarzı davranışlarının gözlenen ölüm riski farklılıklarına hep birlikte katkıda bulunduğunu gösteriyor," dedi.

Ancak çalışmanın bazı sınırlamaları da var. Gözlemsel bir çalışma olduğundan nedensellik kanıtlanamıyor ve alkol tüketimi, zaman içindeki değişiklikler hesaba katılmadan, çalışmanın başında katılımcıların kendi beyanlarına göre kaydedildi.

UK Biobank katılımcılarının genel nüfusa kıyasla daha sağlıklı ve varlıklı olma eğiliminde olması da bulguların ne ölçüde genellenebileceğini sınırlayabilir. Bu nedenle araştırmacılar, farklı alkol türlerinin gerçek etkilerini daha iyi anlamak için randomize klinik çalışmaların gerektiğini vurguluyor.

Alkolün risklerine dair kanıtlar artıyor

Bu çalışma, ölçülü içmenin bile risk taşıdığını gösteren ve giderek artan kanıtlar listesine bir yenisini ekliyor.

Geçen yıl BMJ Evidence-Based Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, alkolün beyin sağlığı üzerindeki olası etkilerini öne çıkarmıştı. İngiltere ve ABD'den yaklaşık 560 bin kişinin yer aldığı o çalışma, daha fazla alkol tüketiminin daha yüksek bunama riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi'nden istatistikçi Stephen Burgess, yaptığı açıklamada, "İçmeyi tercih eden herkes için çalışmamız, daha fazla alkol tüketiminin daha yüksek demans riskiyle sonuçlandığını gösteriyor," demişti.

Beyin görüntülemesi kullanılan başka bir önceki çalışma da günde bir ya da iki birim alkol tüketiminin, beyin hacminde azalma ve yapısında değişimle bağlantılı olduğunu; bunun da hafıza kaybı ve demansla ilişkili olabileceğini ortaya koymuştu.