Peruk, örgü saç, postiş ve klip saçlar gibi, sentetik ile gerçek insan saçından üretilen geniş ürün yelpazesini inceleyen bilim insanları hemen hemen her üründe 50'ye yakın zararlı kimyasal buldu.

Amerikan Kimya Topluluğu'nun periyodik dergisinde yayımlanan araştırma, multi milyar dolarlık endüstrinin daha sıkı denetlenmesi çağrılarını da beraberinde getirdi.

Araştırmanın direktörlerinden Dr. Elissia Franklin, "Zararlı kimyasal içeren ürünler üretme zorunluluğu olmayan şirketlere güveniyoruz" dedi.

Bilim insaları kaynak saçların uzun süre kullanılmaları ve cilde çok yakın olmaları nedeniyle özellikle riskli olduğuna vurgu yapıyor.

Franklin, "Kaynak saçlar saç derimize, boynumuza haftalarca, hatta bazen aylarca temas ediyor" diye ekledi.

Zararlı kimyasallar

Küresel kaynak saç pazarının 2028 yılında 14 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.