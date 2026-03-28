Kıbrıs Otizm Derneği ve Vefa Gürbüzer iş birliğiyle, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, uzman Dr. Dimitris Dimitriou’nun katılımıyla “Temel Tepki Öğretimi (PRT)” tedavi yöntemi üzerine bir seminer düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamada, seminerin otizm spektrum bozukluğu konusunda aileler ve uzmanlara yönelik olduğu bildirildi. Seminerde, Gelişimsel Pediatrist ve Stanford Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü Danışmanı, PRT Dünya Koordinatörü ve Koegel Otizm Danışmanı Dr. Dimitris Dimitriou (MD, PhD) katılımcılara bilgi verecek.

“PRT Çalıştayı ve Otizm: Uzmanlar ve Ebeveynler için Ev Programı” başlıklı seminerde, otizmli bireylerin gelişim süreçlerinde en etkili yöntemlerden biri olan PRT’nin ev ortamında nasıl uygulanabileceği ele alınacak.

Seminer, 4 Nisan tarihinde, 11:00-14:00 saatleri arasında Rüstem Kitabevi (Lefkoşa)’nde gerçekleştirilecek.

Dernek açıklamasında, seminere katılımın ücretsiz olacağı ancak ön kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu belirtildi.

Kayıt için 533 888 87 74 (Telefon / WhatsApp) numarasından iletişim kurulabileceği kaydedildi.