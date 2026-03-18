İngiltere'nin Kent bölgesinde 5 yeni menenjit vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 17.00 itibarıyla bölgedeki menenjit vaka sayısının 15'ten 20'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, vakalardan 9'unun laboratuvarda doğrulandığı, 11'inin ise inceleme altında bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, doğrulanan vakalardan 6'sının "invaziv meningokok" hastalığının en yaygın türü olan MenB (menenjit B) kaynaklı olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bu kadar kısa sürede bu sayıda vakanın ortaya çıkmasının daha önce görülmemiş bir durum olduğuna dikkati çekti.

UKHSA'dan yetkili Susan Hopkins, durumun muhtemelen "süper bulaşma olayı" olduğunu belirterek, "Bu durum üniversitelerdeki yurtlarda devam eden bir yayılmaya işaret ediyor. Bunun etrafında bazı partiler düzenlenmiş olabilir ve çok sayıda sosyal etkileşim yaşanmış olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Menenjit salgını nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kent Üniversitesinde ortaya çıkan menenjit salgınında 2 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hastaneye kaldırılanların çoğunun 18-21 yaşlarında ve Kent Üniversitesi öğrencileri olduğu bildirilmişti.

Menenjitin başlıca belirtilerinin, yüksek ateş, kusma ve giderek şiddetlenen baş ağrısı olduğu, ayrıca hayati risk taşıyan sepsise yol açabildiği ifade edilmişti.

Menenjit ve sepsis belirtileri görülen kişilere en yakın acil servise başvurmaları ya da 999 acil hattını aramaları çağrısı yapılmıştı.