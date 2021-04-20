Serbest Kürsü / Levent Özadam
Son bir yıldır her Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında insanlar gerildikçe geriliyor…
Çünkü bir çük sektör kapanmadan payını fazlasıyla aldı!
Maliye Bakanı Oğuz’un dediği gibi yeni bir kapanma tam bir felaket olacak…
Beklenen aşılar gelmedi, elde avuçta para yok, Türkiye ile imzalanan protokol halen imzalanmadı, ne zaman imzalanacağı da belli değil!
Belli ki bu dönem kapanma değil usulünce açılma dönemidir…
Zaten Sağlık komitesinin son dönemde aldığı kararlar bize bunu işaret ediyor!
Tabi ki vakaların artış göstermesiyle birlikte açılımların da artması kafa karıştırıyor…
Önceki bakanlık döneminde çok yaşadık!
Komite bir karar üretir, bu kararlar Bakanlar Kurulu’nda tartışılır ve komitenin aldığı birçok karar iptal edilip yenisi üretilir ve kamuoyuna açıklanırdı…
Şimdi durum çok daha farklı bir hale geldi!
Çünkü para yok, pul yok, tek çare kapanmayıp durumu idare etmekten geçiyor…
Nereye kadar idare edeceksek artık onu da soran yok bilen hiç yok!
…
Bizdeki Sağlık Komitesi Başkanı Bakanlık müsteşarı Oygar olduğuna göre bazı konularda da muhatabımız yine kendisidir…
Komite karar alırken, üzerinde bir baskı var mıdır?
Geçen yılın ilk aylarında hiç vaka yokken uzun bir süre kapalı kararları üretilirken şimdi ne olmuştur da vakalar tavan yaparken yeni açılımlar yapılmaktadır!
Sonuçta sizler bizim bilim kurulu üyelerimizsiniz…
Örneğin biz ve toplumun büyük bir kesimi dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri ekranlardan takip edip en azından bir takım karar ve yorumları bilim insanların yorumlarından öğreniyoruz!
Siz ise bir takım kararlar üretip bu kararların açıklanmasını siyasilere bırakıyorsunuz…
Haliyle insanların kafası karışıyor…
Acaba mı diye sorular sorulmaya başlıyor!
Yoksa size siyasiler tarafından verilen görev açıp ya da kapama görevi mi?
Ya da açıklama yapma özgürlüğünüz elinizden alınmış olabilir mi?
…
En azından bizim başka sorularımız da var…
Zira okurlar sizlere değil bizlere ulaşıp kendilerine tercüman olmamızı istiyorlar!
Mesela şu aşı konusu…
Ülkeye zaman zaman 3 şirketin aşıları geliyor vatandaşa yapılıyor!
Türkiye ve dünyada aşı cinsleri konusunda çeşitli detaylar ve yorumlar yine bilim insanları tarafından yapılıyor ve en azından vatandaş bilgi sahibi oluyor…
Sizin gibi bilim insanları ise sadece aç-kapa konusunda yetkili olsa gerek ki aşılar konusunda şu ana kadar tek bir açıklama bile yapmadınız!
Ya da sizde hangi aşıyı bulursanız çekinmeden olabilirsiniz modunda mısınız?
Bir Allahın kurulu çıksın da sadece aç-kapa değil bilimsel konularda da açıklama yapsın, hatta üzerinizde eğer bir hükümet baskısı varsa bunu da basına sızdırsın…
…
En çok gelen sorulardan bir tanesi daha…
Karantina masraflarının maddi olarak belimizi büktüğü malum!
Bu konuda bileklik sistemine geçildi ve dünyada bir ilk gerçekleştirildi…
Şu anda hiç denenmemiş bir uygulamayı biz deniyoruz!
Hani denize düşen yılana sarılır ya, biraz da öyle bir şey oldu…
Hoş bin 700 bileklik ne turizm ne de karantina için yeterli değil ama böyle bir uygulamaya bizler onay verdiniz mi?
Sizlerin görevi sadece aç-kapa uygulamasına karar vermek ise bir şey diyemeyiz ama…
Biz daha büyük sorumluluklarınız olduğunu düşünüyoruz!
Bilmem anlatabildik mi, pek muhterem komite üyeleri…
MESAJ KUTUSU
Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Türkiye’de üreticinin elinde kalan patates ülke genelinde vatandaşa ücretsiz dağıtılırken biz de toprağın altına gömülmesi üretici kesiminden büyük tepki alıyor. Konuyu masaya yatırmanız ve bu konuda üreticiden ürünleri makul fiyata alarak dar gelirli insanlara dağıtmanız isteniyor…
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Sayın Abidin AKBİRGÜN, G.Mağusa bölgesinde çok sayıda uyuşturucu ve alkol bağımlısı gencin ailesi tedavi için uzun bir süredir sıra beklediklerini ancak kendilerine bir türlü yanıt verilmediği yönünde şikayetlerde bulunmaya başladılar. Onların topluma kazandırılması için düğmeye basmanız bekleniyor…
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Sayın Erhan ARIKLI, YDP’nin hükümetten gönderilmesi için perde gerisinde bir takım kulisler ve pazarlıklar yapıldığını biliyor muydunuz? Partiyi bir an önce toplayıp rakipler arasında uzlaşma sağlanmazsa bir gece ansızın kendinizi muhalefette bulabilirsiniz, haberiniz olsun istedik…
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Sayın İmge SANER, yargının bağımsızlığı konusundaki profil paylaşımınız birileri tarafından her ne kadar eleştiri konusu olsa da aslında bu ülkenin ne kadar hukuk ve bağımsızlığa düşkünlüğünü de ortaya çıkarmış oldu. Cesur bir karardı tebrik ederiz…
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