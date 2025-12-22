Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan paramediklerin sabırları, hoşgörüleri ve mesleki yetkinlikleriyle insan hayatı için umut olduğunu söyledi.

Dinçyürek, 22 Aralık Paramedikler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Her gün zamanla yarışarak onlarca hayata dokunan, zorlu koşullarda büyük özveriyle görev yapan paramediklerin günü kutlayan Dinçyürek, “Hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği sunan, doğru ve hızlı müdahaleleriyle hayati sorumluluk üstlenen paramediklerimiz, sağlık sistemimizin güçlenmesinde önemli bir paya sahiptir” dedi.