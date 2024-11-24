Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bakan Dinçyürek, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden, bilgileriyle, sabırlarıyla ve emekleriyle nesiller yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli ve görevdeki tüm öğretmenlerimize sağlıklı günler diliyorum. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun.”