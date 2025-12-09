Polis ve itfaiye ekipleri ülke genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarlar doğrultusunda polis ve itfaiye ekipleri Sivil Savunma Teşkilatı, kaymakamlıklar, Kıb-Tek ve belediyelerle koordineli şekilde vatandaşlara yardımcı oluyor.

Güzergâhları takip ederek kamuoyunu açık ve kapalı yollar konusunda bilgilendiren trafik ekipleri, sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda da bulunuyor.

İtfaiye ekipleri Lefkoşa ve Girne bölgelerinde bazı ev ve iş yerlerinden su tahliyesi gerçekleştirdi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Lefkoşa’da 4 araç ve 10 personelle toplam 10 noktada müdahale yapıldı. Gönyeli ve Boğazköy’de beş evden, Ortaköy’de bir iş yerinden su tahliyesi gerçekleştirildi. Gönyeli’de araçlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Girne’de ise 3 araç ve 10 personelle dört noktada müdahale edildi. Zeytinlik ve Ozanköy’de iki evden, Çatalköy’de iki iş yerinden su tahliyesi yapıldı.

-Açılan ve hala kapalı olan yollar...

Güzelyurt – Lefkoşa ana yolunun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu Işıkları arası yeniden trafiğe açıldı.

Kapalı yollar ise Güzelyurt – Lefkoşa ana yolunun Türkeli Çemberi ile Alayköy Çemberi arası (Lefkoşa yönü), Gönyeli Şht. Hüseyin Amca Caddesi, Lefkoşa – Güzelyurt ana yolunun Gönyeli Alt Geçidi ve Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arası (çift yönlü) olarak açıklandı.