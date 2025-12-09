Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, vatandaşa seslenerek, “Zorunlu olmadıkça evden çıkmasınlar. Belediyenin bütün numaraları aktif halde… Tehlike sezdikleri anda Sivil Savunmanın sağladığı araç desteğiyle vatandaşları evlerinden alıp, tespit ettiğimiz noktalarda barındıracağız” dedi.

Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde oluşturulan Kriz Masası toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Dünden beri görevde olduklarını dile getiren Amcaoğlu, “Ciddi bir felaketle karşı karşıyayız” dedi.

Göreve geldikten sonra yağmur suyu altyapısı konusunda birçok yatırım yaptıklarını ifade eden Amcaoğlu, şöyle konuştu:

“Aslında biz bölgemize düşen yağış miktarına hazırlıklıydık ama yukarıdan dağdan gelen özellikle Dağyolu, Göçeri, Boğaz, Ağırdağ, Dikmen’den gelen yağışlar… Gönyeli Barajında damla su yoktu, 3-4 saat içerisinde baraj taştı. Gelen hacmi, boyutu düşünün. Kanlıköy Barajı da taşmaya başladı, Dut Deresi zaten akşamın ilk saatlerinde Kanlıköy’e ciddi hasar verdi.”

Günün verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile istişare içerisinde köprü başlarına iş aracı, personel görevlendirdiklerini kaydetti.

-“En büyük korkumuz, endişemiz güneyden kapakların açılması”

“En büyük korkumuz, endişemiz güneyden kapakların açılması bunun için hazırlanmaya çalışıyoruz. Riskli bölgelerimiz var. Hemen organize olduk zaten dünden beri ciddi şekilde çalışıyoruz” diyen Amcaoğlu, bölgedeki iş insanlarının da kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

Yavaş yavaş su seviyesinin düşmeye başladığını ifade eden Amcaoğlu, bütün ekiplerinin arazide olduğunu kaydederek, logarlar ve giderlerin temizliğinin yapıldığını söyledi.

Amcaoğlu, “Akşam için bütün köprü başlarına araç-gereç yerleştiriliyor. Akşamki yağışa hazırlanmaya çalışıyoruz ama güneyden kapak açılırsa sıkıntılı bir süreç” diye konuştu.

Yağışların durmasını beklediklerini dile getiren Amcaoğlu, yağışların ardından hızla yaraları sarmak için bütün ekiplerin vatandaşa iş gücü anlamında destek vereceğini kaydetti.

Ciddi zarar-ziyan olduğunu ifade eden Amcaoğlu, Başbakan’ın önderliğinde vatandaşın zarar-ziyanının giderilmesi için kaynak ayrılacağını düşündüğünü belirtti.

-“Öncelikli hedefimiz bu süreci atlatmak”

Meteoroloji Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, yarın saat 17.00’ye kadar yağış beklendiğini hatırlatan Amcaoğlu, “Öncelikli hedefimiz bu süreci atlatmak” dedi.

Olağanüstü çaba sarf ettiklerini, Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerinin çok can kurtardığını belirten Amcaoğlu, selde sürüklenen araçlar, insan boyuna uzanan su seviyelerine dikkat çekti.

Amcaoğlu, yağışların üç-dört saat durması halinde derenin en azından akşama olacak yağışı taşıyabilecek noktaya gelebileceğini dile getirdi.

Kanlıköy’de Dut Deresinin tekrar yükselmeye başladığını ifade eden Amcaoğlu, “Takip ediyoruz sürekli. Özellikle Dağyolunda meydana gelen yağışlar Dut Deresinin, Kanlıköy’ü etkilemesine sebep oluyor” dedi. Amcaoğlu, Kanlıköy’deki vatandaşlara da, dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, zorunlu bir hal var ise kendilerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.