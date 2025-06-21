GAZİMAĞUSA UBP'DEN KEMAL ERGENEKON’A VEFA

Ergün Yahat

Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) uzun yıllar hizmet eden, Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeliği ve İlçe Yönetim Kurullarında görev alan Kemal Ergenekon’a, partinin Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Kıbrıs davasına olan bağlılığı ve mücadelesiyle her zaman örnek teşkil eden Ergenekon’un evinde gerçekleşen takdim töreni, samimi bir ortamda yapıldı. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Ergenekon’un partideki hizmetlerinin unutulmayacağını belirterek, “Yılların birikimini ve inancını taşıyan bu kıymetli isme minnettarız” dedi. Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü de Ergenekon’a duyulan saygıyı ifade ederek katkılarının partide her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.