Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırılara devam etti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krımskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 156 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) depolama merkezleri ile asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 108 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 42 bini aşkın İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 21 bine yakın tank ve zırhlı araç, 1511 çok namlulu roketatar, 21 bin 100 obüs ve havan topu ile 31 binden fazla özel askeri aracın yok edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.