Merkezi Moskova’da olan ve Lefkoşa’nın Rum kesiminde ofisi bulunan “Transmashholding” isimli Rus şirketinin, Rumlar haricindeki yabancı hissedarlarının tamamını dışarı attığı bildirildi.

Alithia Interfax haber ajansının ilgili haberini “Rus Şirketi Bütün Yabancı Hissedarları Çıkardı Sadece Rumları Bıraktı” başlığı altında aktardı.

Habere göre, demiryolu araçları (çoklu vagon) üreten şirket tarafından yapılan açıklamada, şirket yapısının Temmuz 2022’te gerçekleşen hisse alışverişleri ile yabancı hissedarları dışarıda bırakılarak Ruslaştırdığı bilgisi verildi.

Gazete Rum Şirketler Mukayyitliğinde yaptığı araştırmada 2017’de kayıt yaptıran “Transmashholding’in” halen Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olduğu, müdürlüğünde ve sekreterliğinde Rumlar bulunduğu, sadece iki müdüründen birinin adının Rusça olduğu bilgilerini edindi.