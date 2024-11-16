Rum Yönetimi'nin, uzun süredir ara bölgede mahsur kalan 70 sığınmacı/göçmeni apar topar “Kabul ve Misafir Etme Merkezi”ne naklettiği bildirildi.

Politis “En Azından Ara Bölgeden Tahliye Edildiler” başlıklı haberinde Rum Yönetimi'nin bu adımı, ara bölgede sıkışıp kalan kişilerden bazılarının, insani muamele talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurması dolayısıyla, AİHM’den “yeni bir mahkumiyet alma korkusu ile” attığını yazdı.

Haberde Afganistan, İran, Sudan ve bir kısmı da Suriye’den olan sığınmacı/göçmenlerle ilgili seçeneklerin, bu kişilerin ya sınır dışı edilmesi ya da başka ülkelere gönderilmesi olduğu belirtildi.

Habere göre, Rum Göç Müsteşarı Nikolas Yoannu sığınmacılardan başka ülkelere gönderilmesine karar verilecek olanların hangi ülkelere gönderileceğini açıklamaktan kaçındı. Kabul ve Misafir Etme Merkezi”ne taşınmalarındaki amacın, başka ülkelere gönderilme prosedürünün başlatılması olduğunu belirtti.

Siyasi sığınma hakkına sahip olmayanların sınır dışı edilmesi prosedürünün de başlayacağına işaret eden Yoannu “Alınacak karar bu kişilerin ya başka ülkeye gönderilmesi ya da sınır dışı edilmesidir. Bu insanların hayatları riske atılmayacak.” ifadesini kullandı.

Haberde Yoannu’nun daha önce “En azından bu kişilerin taşınmasından sorumlu olan Türkiye’nin ihmallerini Kıbrıs üstlenmeyecek” dediği ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’ Flaherty’nin de 23 Ekim’de ara bölgede sıkışıp kalan bu kişilerin içler acısı durumuyla ilgili Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e gönderilen mektubu yayınladığı hatırlatıldı.