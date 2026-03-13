Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), elektrik faturalarındaki zamların ana nedeninin akaryakıt fiyatları olmadığını savundu.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki savaşın petrol sevkiyatına etkisinin ilk dalgasının fahiş akaryakıt zamları olarak yaşandığını, ancak elektrik zamlarının asıl nedeninin kötü yönetim olduğunu ileri sürdü.

Tuğcu, “Elektrik zamlanacak, çünkü yıllardır sürdürülen kötü yönetim anlayışı ülkedeki enerji arz güvenliğini tehlikeye attı. Kıb-Tek’e yatırım yapılmadı, Teknecik santraline uzun vadeli yatırım yapılmadı, bakım ve onarımlar zamanında yapılmadı, doğal afet santralleri ile maliyetler arttı ve güneş enerjisi panelleri adilane dağıtılmadı” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, üretimin yetersizliği nedeniyle elektriğin Güney’den daha yüksek maliyetle temin edilmek zorunda kalındığını ve ihalelerde kuruma maddi zarar verildiğini iddia etti.

Tuğcu, bu sorunların çözümünün özerk bir Kıb-Tek ve uzman yönetim anlayışından geçtiğini savundu.