Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sağlık çalışanlarının emeklerinin her zaman takdir edildiğini belirterek, toplum sağlığı için geçilmez, hayati bir görev üstlendiklerini vurguladı.

Bakan Arıklı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, insan hayatını korumak ve sağlıklı bir toplum için büyük özveriyle çalışan doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden fedakârca görev yaptıklarını, insan hayatını herşeyin üzerinde tuttuğunu belirten Arıklı, özellikle zorlu koşullarda görevlerini yerine getirirken gösterdikleri emek ve gayretin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Arıklı, mesajında "Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.