Medya Etik Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu (BTHK) künyesiz yayınlarla ilgili gerekli yasal girişimleri yapmaya çağırdı.

Medya Etik Kurulu, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi tarafından iletilen başvuru üzerine, “X Manşet”in ön sayfa tasarımında Belediye Başkanı Fırat Ataser’i konu alan haberle ilgili şikayeti değerlendirdi.

Kurulun açıklamasında, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i konu alan X Manşet’in kamuya açık ve erişilebilir künyesi bulunmadığına da dikkat çekti.

Ataser ile ilgili haberin, gazeteciliğin temel ilkeleri olan doğruluk, tarafsızlık ve karşı görüşe yer verme yükümlülükleri bakımından önemli eksiklikler içerdiği, buradaki iddiaların haberin muhatabı olan kişi ve kuruma yöneltilmediği, karşı tarafın görüşüne başvurulmadığı kaydedildi.

İddiaların muhatabına sorulması ve yanıt hakkı tanınmasının gazeteciliğin temel gerekliliklerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu haliyle söz konusu yayın, kamuoyunun olayın tüm yönleriyle bilgilendirilmesine katkı sunmak yerine iddiaların magazinsel bir içerik biçiminde sunulmasından ibaret kalmaktadır. Bu yaklaşım, sorumlu gazetecilik anlayışı ve meslek ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.”

Bir diğer önemli hususun da ilgili yayın organının kamuya açık ve erişilebilir künyesi bulunmaması olduğu kaydedilen Medya Etik Kurulu açıklamasında, “Yayının kim tarafından yayımlandığı, sorumlu yazı işleri müdürü ya da yayın sahibine ilişkin bilgilerin bulunmaması, basın faaliyetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor” denildi.

Son dönemde Medya Etik Kurulu’na künyesi bulunmayan veya sorumlu kişi bilgisi içermeyen yayınlarla ilgili gelen şikayetlerde belirgin artış olduğu ifade edilen açıklamada, bu tür yayınların düzenlenmesi ve denetlenmesinin Medya Etik Kurulu’nun görev ve yetki alanının ötesinde yasal çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kurul, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu (BTHK) künyesiz yayınlarla ilgili artan şikayetleri dikkate alarak, yasal yetki ve sorumlulukları kapsamında gerekli girişimleri yapmaya çağırdı.