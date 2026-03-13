Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan akaryakıta ikinci kez zam yapılmasını eleştirdi; hükümetin yaşanan her krizin bedelini emekçilere ve dar gelirlilere ödettiğini savundu.

Bengihan yazılı açıklamasında, "UBP-DP-YDP hükümeti, koltuklarını korumak uğruna, krizi fırsat bilerek halkın cebinden çalmaktadır.” iddiasında bulundu.

Akaryakıta yapılan zamlarla üreticilerin iş yapamaz duruma geldiğini ve emekçilerin geçimini nasıl sağlayacağının gailesini taşıdığını savunan Bengihan, yapılan akaryakıt zammının, zincirleme olarak birçok ürün ve hizmetin fiyatına yansıyacağının ortada olduğunu belirtti.

Hükümetin tek derdinin kendi kasasını doldurmak olduğunu ileri süren Bengihan, "hükmetin iktidarı terk etmesi gerektiğini" de savundu.