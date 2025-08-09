Rum Sağlık Bakanlığı, ülkede “Chikungunya virüsüne” henüz rastlanmadığını ve yerli vaka kaydedilmediğini açıkladı.

Haravgi gazetesine göre, Sağlık Bakanlığı açıklamasında ülkede “Chikungunya virüsüne” henüz rastlanmadığını ve yerli vaka kaydedilmediğini ancak hastalığın vektörü sivrisinek türlerinin adada bulunmasına bağlı gözetim ve önleme tedbirlerinin uygulandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların korunması çağrısında bulunurken Chikungunya virüsünün, “Aedes aegypti” ve “Aedes albopictus” türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan viral bir enfeksiyon olduğu vurgulandı.