1996 yılında Derinya olaylarında ölen Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun 29’uncu ölüm yıl dönümleri nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

Alithia gazetesi, “İsaak-Solomu Anma Girişimi” tarafından düzenlenen , Tassos İsaak ve Solomos Solomu’nun ölüm yıl dönümleri etkinliklerinin her yıl olduğu gibi iki güne yayılacağını yazdı.

Habere göre “İsaak-Solomu Anma Girişimi” yaptığı açıklamada, iki günlük anma etkinliğinin, Kiperunda köyünde başladığını belirtti.

Girişim, geçtiğimiz perşembe akşamı yerel yönetimlerle iş birliği çerçevesinde “özgürlüğe yönelik yolculuğu simgeleyen bir yokuşa İsaak-Solomu sokağı adı verildiğini” ifade etti.

Gazete, motosikletli aktivistlerin dün sabah Güney Lefkoşa’daki sınır kapılarına doğru anma yolculuğuna çıktığını, “Astromerit”(Bostancı) sınır kapısının sembolik olarak bir süreliğine kapatıldığını yazdı.

Habere göre, motosikletli aktivistler daha sonra Yunan Askeri Mezarlığı ile “Ay.Demet” (Metehan), Ledra Palace ve Lokmacı sınır kapılarına yöneldi.

Gazete “İsaak-Solomu Anma Girşimi’nin” açıklamasına dayanarak, bu akşam Paralmini’deki İsaak-Solomu anıtının açılışının da gerçekleştirileceğini yazdı.