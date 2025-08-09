Limasol’a bağlı Omodos bölgesinde dün çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Omodos bölgesinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangının hava araçları ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındığını yazdı.

Habere göre, İtfaiye Birimi Basım Sözcüsü Andreas Kettis, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yangın sonucu 1 hektarlık, kuru ot, yabani bitki örtüsü ile atık alanın yandığını belirtti.

Kettis, yangın neticesinde üç evin de avlusunun da etkilendiğini ifade etti.

Öte yandan Politis gazetesi, Limasol’daki yangının araştırılmasına ve yangın yönetiminin değerlendirmesine katkı koymak için Güney Kıbrıs’ta bulunan ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı “Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu” (ATF) uzmanlarının, dün Omodos bölgesinde çıkan yangın alanına da gittiğini yazdı.

Habere göre, ATF uzmanları, Omodos sakinlerinden yangın ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Gazete haberinde ayrıca, Limasol’daki büyük yangının araştırılmasına katkı koymak için gelen ATF uzmanlarının araştırmasının iki aşamaya ayrıldığını yazdı.

Araştırmanın ilk aşamasının, yangının çıkış nedenine odaklanacağını yazan gazete, ikinci aşama için ise ikinci bir ATF ekibinin adaya geleceğini ve yangının; ilgili birimler tarafından ele alınması konusunu araştırıp değerlendirmelerde bulunacağını belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, ATF uzmanlarının Güney Kıbrıs’tan ayrılmadan önce, araştırmadan elde ettikleri bulgular konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i bilgilendireceğini yazdı.