Rum polisi ve gümrük dairesi memurlarının, Larnaka ve Baf havalimanlarında tütün ve sigara ele geçirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi polis ve gümrük makamlarının, bu iki havalimanında toplam 331 karton sigara ile sarma sigara için kullanılan 11 kilo tütün ele geçirerek bunlara el koyduğunu yazdı.

Alithia gazetesi polisin, dün öğle saatlerinde Pile köyü dışında, “Mağusa bölgesi” sakini bir Kıbrıslı Rum’un kullandığı van tipi bir araç içerisinde 600 şişe viski tespit ettiğini belirtti.

Habere göre polis, araçta 50 kutu içerisinde, 70cl “Famous Grouse” marka 600 şişe viski tespit etti ve içkilere el koydu.

Gazete bir başka haberinde ise Larnaka’daki suç olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini yazdı.

Habere göre Oroklini bölgesinde ikamet eden 25 yaşındaki bir kadına ait araca, evinin önünde park halindeyken dün sabaha karşı ateş açıldı.

Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede 5 mermi izine rastlanıldı.