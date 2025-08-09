Rum polisi, sahiplerinin suç işleyebileceğinden endişe ederek bin 652 tüfeğe el koydu.

Αlithia gazetesi “Suç Şüphesiyle 1652 Tüfeğe El Konuldu” başlıklı haberinde, Rum polisinin, sahipleri tarafından suç işleyebileceği endişesiyle, 1652 tüfeğe el koyduğunu yazdı.

Gazete, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis’in, Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun sorduğu soru üzerine yaptığı bilgilendirmede, verilerin aktarıldığını belirtti.

Habere göre, Hartsiotis ilgili bilgilendirmede, 228 askeri tüfek ile 1424 av tüfeğine el konulduğunu ifade etti.