Kıbrıslı Rumların sağlıklı yaşam sürelerinin 65 yıl olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta, 2023 yılı için sağlıklı yaşam süresinin 65 yıl olarak belirlendiğini, Avrupa Birliği'nde ise bunun 63.1 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta kadınlar için sağlıklı yaşam süresi ortalamasının 65.7 yıl, erkeklerde ise 64.5 yıl olduğunu belirtti.

Habere göre, ortalama yaşam süresi ise kadınlarda 85.3 yıl, erkeklerde ise 81.3 yıl.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise, yine Eurostat verilerine dayanarak Avrupa Birliği’nde 16 yaş ve üzeri kişilerin tıbbi muayene veya tedavi için karşılanmamış ihtiyaçları olduğunu beyan edenlerin oranın yüzde 3.8; Güney Kıbrıs’taki bu rakamın ise yüzde 0.2 olduğunu yazdı.