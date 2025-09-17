Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos’un, Danimarka’da gerçekleştirilen gayriresmi AB Sağlık Bakanları Konseyi toplantısına katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos’un toplantı çerçevesinde yaptığı açıklamada Avrupa’nın, dayanışma, inovasyon ve kollektif eylem içerisinde küresel sağlık alanında ön safhalarda yer almasının mümkün olabileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Damianos toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada ise halk sağlığının ve sağlık sistemlerinin korunmasının önemine vurgu yaptı.