Tüm Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu PEO'nun, Filistin halkına destek için dayanışma etkinliği düzenleyeceği belirtildi.

Haravgi gazetesi PEO’nun, 21 Eylül’de Larnaka’da düzenleyeceği yürüyüş etkinliğinde , Filistin halkına yönelik soykırıma karşı mesaj göndereceğini yazdı.

Habere göre etkinliğe, Sendikalar Federasyonuna üye sendikaların yanı sıra Filistin ve Arap dünyasından bazı sendikalar da katılacak.