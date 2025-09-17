18. Avrupa Küçük Devletler Parlamento Başkanları Konferansı" Güney Kıbrıs’ta düzenlendi
İçeriği Görüntüle
Tüm Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu PEO'nun, Filistin halkına destek için dayanışma etkinliği düzenleyeceği belirtildi.
Haravgi gazetesi PEO’nun, 21 Eylül’de Larnaka’da düzenleyeceği yürüyüş etkinliğinde , Filistin halkına yönelik soykırıma karşı mesaj göndereceğini yazdı.
Habere göre etkinliğe, Sendikalar Federasyonuna üye sendikaların yanı sıra Filistin ve Arap dünyasından bazı sendikalar da katılacak.